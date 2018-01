Rio tem passeio gratuito pela zona portuária

Em processo de revitalização, a região portuária do Rio vem ganhando cada vez mais visitantes graças à recuperação de pontos de interesse turístico, como a Pedra do Sal – supostamente o berço do samba -, o Cais da Imperatriz (antigo Cais do Valongo) e o espaço Meu Porto Maravilha, onde painéis interativos mostram como as obras devem evoluir.

O ponto de encontro do tour gratuito é no Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá – para participar, basta se apresentar no local com meia hora de antecedência às terça-feiras, aos sábados e aos domingos. As saídas ocorrem às 10h30, 12h30, 14h30 e 15h30.

Para promover o circuito, que já recebeu mais de 20 mil pessoas, a Concessionária Porto Novo, responsável pelas obras, encomendou curtas à produtora do cineasta Luiz Carlos Barreto. Com 2 minutos e 20 segundos de duração, o vídeo abaixo mostra um resumo do passeio: