Para celebrar a volta do deus Sol ao Hemisfério Norte, os hindus fazem rituais e festivais por todo o país. Em Allahabad, ocorre durante 45 dias a festa Magh Mela, que pede para os fiéis se banharem no Rio Sangam, afluente do Ganges, em dias determinados. Já em Bangalore, os hindus carregam flores coloridas, velas e lanternas durante as festividades do tradicional ritual Makar Sankranti. Veja as fotos: