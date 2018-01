Descubra o litoral norte de SP, de ônibus e por apenas R$ 10

Vista da Praia de Maranduba. Foto: Tiago Queiroz/AE

Desde o último sábado, moradores e turistas que visitam os municípios de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba já podem se programar para conhecer melhor a região. Isso porque até 4 de março, linhas turísticas de ônibus com dois andares estarão circulando pela Rio-Santos para levar os visitantes aos principais atrativos desses municípios litorâneos.

Depois de atender o litoral sul, o programa Roda SP – iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo – agora atende o norte da costa e integra os destinos com maior facilidade, otimizar a vida de quem quer descobrir as praias da região.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ônibus double decker garantem o visual completo. Foto: Fabrício de Souza/Divulgação

Com uma única passagem no valor de R$ 10, o viajante ganhará uma pulseirinha, válida para ser usada por um dia todo, e poderá escolher entre as rotas Laranja e Roxa, escolhendo os pontos turísticos da região através do programa. A Laranja parte da praça de Eventos de Caraguatatuba (avenida Artur Costa Filho.nº 0) passando pelo Bairro São Francisco, Centro Histórico e Balneário Praia Grande de São Sebastião.

Já a linha Roxa sai da praça de Eventos de Caraguatatuba (avenida Artur Costa Filho.nº 0) passando pela Praia Martim de Sá e Praia da Cocanha, em Caraguatatuba; e Praia Grande, Praia Itaguá (Projeto Tamar/Aquário) e Praia Iperoig (Centro/Farol) em Ubatuba. Ambos os roteiros começam sempre às 9 horas.