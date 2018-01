ROTEIRO ENOGASTRONÔMICO

Mr. Miles, pretendo fazer uma viagem enogastronômica e pensei em três destinos: Mendoza, na Argentina, Napa Valley, na Califórnia ou Franschhoek, na Africa do Sul. Em qual delas poderia aproveitar melhor a combinação destino-romance-degustação de vinhos?

Helio Gaspar Jr., Sorocaba, SP

Nihil obstat, fellow. Três rotas realmente inebriantes. Exceto, of

course, pelo excesso de argentinos em Mendoza. Pessoalmente, eu recomendaria que você considerasse subir alguns graus na latitude e no teor alcoólico explorando o delightful circuito das destilarias escocesas.