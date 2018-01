Rumo à Baviera

A melhor maneira de aproveitar toda a Rota Romântica da Alemanha é de carro (ou de bicicleta, para os mais aventureiros), gastando algumas noites nos hotéis e pousadas das cidadezinhas. Pacotes fechados que fazem o trajeto são raros (mas há operadoras que personalizam a sua viagem, ou seja, montam um roteiro a seu gosto), as opções normalmente levam a Munique e algum outro destino da Baviera, combinando ainda outras cidades alemãs ou da Áustria, que está logo ali do lado.

Confira alguns deles (preços por pessoa, com aéreo e em quarto duplo):

US$ 1.450: 5 noites (Munique). Na Submarino Viagens

US$ 1.824: 5 noites (Munique, Legoland), com café e entrada do parque Legoland. Na The One

US$ 2.059: 5 noites (Viena/Áustria e Munique), com café, passeios e traslados. Na Viajanet

US$ 2.488: 6 noites (Frankfurt, Friburgo, Bregensz, Garmisch-Partenkirchen, Munique), com café e passeios com guia. Na Taks Tour

US$ 2.580: 6 noites (Frankfurt, Munique), com café e guia falando espanhol. Na Flot

US$ 3.177: 5 noites (Munique, Garmisch-Partenkirchen), com locação de carro por três dias. Na Selections

U$ 3.890: 8 noites (Munique, Innsbruck, Salzburg), com meia-pensão, passeio ao castelo de Neuschwanstein. Na TT Operadora

US$ 3.950: 10 noites (Frankfurt, Munique, Colônia, Füssen, Lindau, entre outras), com café, passeios, guia falando espanhol, entrada aos castelos de Linderhof, Neuschwanstein e Heilderberg. Na Tereza Ferrari Viagens