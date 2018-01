Sai do chão!

A estilingada do bungy jump em Queenstown, o centro da aventura, desperta os sentidos para um país de cenários extraterrestres e emoção a toda prova

Alessandro Lucchetti / QUEENSTOWN

Você é pesado numa balança, responde a um questionário sobre seus problemas de saúde, assina um termo de responsabilidade, assiste a um vídeo em que garotinhos de dez anos saltam alegremente. Ficaria muito chato recuar depois de tudo isso. Mas a vontade de “amarelar” cresce à medida que o tempo passa, e é difícil saber se vai restar coragem para saltar no fatídico momento em que olhar para baixo, do alto dos 43 metros que separam a ponte Kawarau do rio homônimo, que corre lá embaixo, bem lá embaixo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estou em Queenstown, a capital da aventura na Nova Zelândia, em meio a um tour para explorar aspectos bem distintos do país: da metrópole Auckland às ermas locações de O Hobbit, dos vinhos cobiçados às entranhas vulcânicas de Rotorua.

VEJA MAIS:

Assista ao vídeo do salto

Diversão inusitada em Rotorua

Velocidade nos rios

No lar dos hobbits

Vinhedos kiwis

Bem-vindo a Auckland

Gastronomia de experimentações

Emoções nas Ilhas Norte e Sul

Mas nada disso me veio à mente no momento em que minhas pernas eram presas ao elástico por dois jovens simpáticos, que tentavam (em vão) me descontrair, puxando assunto sobre a Copa do Mundo. Sei que eles amarram centenas de pernas por dia ali na AJ Hackett Bungy – onde o bungy jump foi inventado em 1988 –, mas será que não se distraem conversando? E se esquecerem de dar algum nó ou de atar alguma presilha enquanto ouvem minha opinião sobre o time do Felipão?

Com tudo preparado, os rapazes pedem que eu sorria para a câmera da base. Depois de olhar para baixo, não consigo nem achar a câmera, quanto mais sorrir. Querem saber se desejo tocar a água quando chegar lá embaixo. Bom, seria legal molhar a mão naquela água fria e azulzinha. Eu topo.

Falam que posso ir e dou alguns passinhos ridículos, da maneira que consigo, com os tornozelos amarrados. E salto. Dou um grito (másculo), sinto um frio na barriga gigantesco e, antes de conseguir identificar emoções, já estou me molhando no gelado Kawarau, não só as mãos – entro nele de cabeça, até os ombros. Mas é gostoso. Mal sinto o frio e já vem a estilingada – o elástico me joga para cima, a tensão vai embora e naquele momento tudo se transforma em diversão, um despreocupado balançar.

Depois, você leva para casa fotos e vídeo do salto – dá para mostrar aos amigos, postar no Facebook, se gabar pelo momento de bravura. E também um diploma no qual atestam que você não é mais um “Average Joe” – a versão do nosso “Zé Mané” para os países de língua inglesa.

Mas ninguém deve se sentir obrigado a saltar apenas para contar aos colegas. Um dos instrutores fez uma pergunta que dá o que pensar: “Você quer saltar ou precisa saltar? São coisas diferentes”. Bom, caso você se anime, o salto custa 180 dólares neozelandeses (NZ$) ou R$ 356 e você encontra mais informações em bungy.co.nz.

Apesar da descarga de adrenalina, acredite se quiser: não foi a experiência mais radical da viagem. A aventura continua, nos posts a seguir.