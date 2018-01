Saldão de baixa temporada: os pacotes internacionais

Para quem consegue descolar uma folga até o comecinho de dezembro, é hora de aproveitar: ainda dá tempo de dar uma escapada pagando valores de baixa temporada, antes do inevitável aumento de preços do verão.

Na edição impressa do Viagem desta terça, 8 de novembro, você encontra uma seleção de pacotes para destinos no Brasil com preços atuais, data de validade e, para poder comparar, os valores que serão cobrados depois do reajuste.

Veja, a seguir, as opções para ir ao exterior. Em todos os casos, tanto aqui como no impresso, os preços são mínimos por pessoa, em quarto duplo e com passagem aérea incluída. Ah, e não valem no feriado emendado do dia 15 de novembro.

Santiago

US$ 613: 3 noites com café. A partir de 2 de dezembro, o valor sobe para US$ 725. Fenix Operadora (11-3120-7200)

Buenos Aires

US$ 639: 3 noites com café. A partir de 2 de dezembro, US$ 709. Flot (11-4504-4544)

Patagônia Argentina

US$ 1.358: 6 noites com café. Válido até 1 de dezembro; depois, US$ 1.689. Naturalmar (11-3236-4949)

Cancún

US$ 1.381: até dia 30, pacote de 6 noites com café. Depois, US$ 1.917. Intravel (11-3206-9000)

Punta Cana

US$ 1.489: até 10 de dezembro, pacote de 6 noites em sistema all incllusive. Depois, US$ 1.634. Top Brasil Turismo (11-5576-6300)

Cartagena de índias

US$ 1.740: são 6 noites com café, até dia 30. Depois, US$ 2.105. Vectra (11-3816-9666)

África do Sul

US$ 2.399: 6 noites com 4 safáris incluídos, até dia 30. Depois, US$ 2.499. Atlantic Connection Travel (11-3026-9292)

Whistler

US$ 2.780: 7 noites na estação de esqui canadense com 6 dias de ski-lift, até o dia 29. Daí em diante, US$ 2.913. Agaxtur (11-3067-0900)

Taiti

4.689 euros: 8 noites com café, até 10 de dezembro. Depois, 5.134 euros. Interpoint (11-3087-9400)