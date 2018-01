MEU BLOCO NA RUA

Embora o desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi sempre estivesse lá (ligasp.com.br), o carnaval paulistano renasceu com blocos de rua no centro e na Vila Madalena, principalmente. Informações: spturis.com e carnavalderuadesaopaulo.com.br.

Blue Tree Premium Paulista – Perto do Masp e do metrô, com bom acesso ao Sambódromo e à Vila Madalena. Dá para ir a pé ao centro. Diária para dois, R$ 229, com café. Cobra pelo Wi-Fi.

Comfort Suites Oscar Freire – Está a 15 minutos a pé da Vila Madalena e a 5 do metrô. Diária para dois, R$ 249, com café, estacionamento e Wi-Fi.

L’Hotel Porto Bay – Menor e mais sofisticado, se autodenomina hotel-butique, com decoração neoclássica. Perto da Avenida Paulista, do Masp e do metrô. Diária desde R$ 540, para dois, com Wi-Fi incluído.

SOMBRA E AR FRESCO

Hotéis pequenos e charmosos no litoral e nas montanhas acolhem quem procura descanso em território paulista. Para ir de carro e evitar o aeroporto.

Plaza Inn Week Inn – A 15 minutos de carro do Capivari, em Campos do Jordão, fica nas montanhas. Para dois, 3 diárias custam R$ 900, com café.

Fazenda Santa Teresa – Inaugurado em 2011 em Bocaina. Tem três cachoeiras, trilhas, pomar e horta. Para dois, R$ 1.490,40, de 28/2 a 4/3, com café.

Frangipani – Fica em Brotas, mas a 10 quilômetros do centro. Tem lago e trilhas e serve café da manhã no quarto até meio-dia, sem custo adicional – basta agendar. De 28/2 a 4/3, R$ 3.200, com café, para dois.

Nau Royal – A poucos passos da praia de Camburi, em São Sebastião. De 28/2 a 5/3, para dois, R$ 6 mil. Com café e chá da tarde.

Lake Villas – Em Amparo, tem 12 lagos, duas cachoeiras e spa. Não recebe criança. Desde R$ 6.080, de 28/2 a 4/3, para dois, com café.

Ponto de Luz – Em Joanópolis, tem como proposta para esse carnaval um retiro dedicado à reenergização e autoconhecimento. Haverá cursos como meditação e reiki, e a alimentação será ovolactovegetariana. Pacote de 5 noites, desde R$ 1.530 por pessoa.

Pousada Kolibri – A pousada receberá o grupo da Freeway que participará de um programa dedicado a pais, filhos, avós e netos para explorar as belezas naturais de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos em meio à Serra da Mantiqueira. O objetivo é promover a convivência das famílias entre si e com outras famílias por meio de passeios a cachoeiras, observação de aves, trilhas na floresta e mais. Custa desde R$ 1.490 por adulto e R$ 1.290 por criança, 4 noites com meia pensão.