SeaWorld, outras atrações

Foi só o ano começar para o SeaWorld anunciar as atrações que pretendem inaugurar ao longo de 2011, em cada parque da rede. Elas são diversas, para diferentes faixas etárias, e vão desde o novo espetáculo das shamus – as baleias-símbolo da marca – até uma montanha-russa que promete impulsionar o público em disparos de até 100 km/h em poucos minutos. Confira detalhes de algumas:

One Ocean

Há um ano sendo preparado, o novo show das baleias orcas deve ser visto pela primeira vez em abril, no SeaWorld Orlando. Substituindo o Believe, que ficou em cartaz durante cinco anos nos três parques, a apresentação tem como objetivo reforçar a consciência ambiental e vai contar com interação entre animais e treinadores (dentro dos parâmetros de segurança, claro). O local da apresentação será o mesmo, o “Shamu Stadium”, mas com cenário reformulado: contará com três andares, decoração e luzes coloridas, esculturas subaquáticas e telões espalhados pela área, para que os visitantes não percam nenhum detalhe das acrobacias das baleias, que vão até saltar entre chafarizes. Os parques de San Diego e San Antonio devem incluir o One Ocean ainda neste semestre.

Cheetah Hunt e Cheetah Run

Atração mais esperada pelos amantes de adrenalina, a nova montanha-russa do Bush Gardens (Tampa Bay), foi construída em tempo recorde e tem sua primeira volta prevista para maio. Inspirada nos movimentos e velocidade do animal mais rápido do mundo, o guepardo (cheetah, em inglês), ela será capaz de impulsionar os visitantes em três disparos que alcançarão os 100 km/h em poucos minutos – graças à força de ímãs. Complementando a experiência, será no Cheetah Run que os turistas terão a chance de observar espécies de guepardos de perto – às vezes durante sessões de corridas junto com os trinadores do parque -, através de paredes de vidro.

Turtle Reef

A partir do meio do ano, visitantes do SeaWorld San Diego vão se deparar com uma atração aquática inédita. Poderão ver de pertinho 60 tartarugas marinhas vivendo em um enorme aquário de cerca de 300 mil galões de água. Batizado de Turtle Reef, a área também terá peixes tropicais e uma atividade onde o turista vai simular uma missão de resgate ecológica.

Sesame Street Bay of Play

O parque de Orlando já tem. Agora, o SeaWorld de San Antonio vai inaugurar em breve a sua área baseada nos personagens Elmo, Zoe, Caddaby e Cookie Monster. Serão 12 mil metros quadrados de atrações, como o carrossel colorido, playgrounds e até uma roda-gigante somente para as crianças.

The Grand Reef

Lugar ideal para quem quer curtir a natureza marinha, em águas calmas e claras, o Discovery Cove (Orlando) vai chamar ainda mais turistas a partir de junho, quando ganhará uma ampliação. Serão novos arrecifes inspirados em ambientes tropicais do mundo todo, também disponíveis para a prática de snorkeling junto à peixes exóticos e arraias. Para algo mais aventureiro, será inaugurado o SeaVenture, uma espécie de trilha submarina feita com um tipo de escafandro de mergulho.

Mäch Tower

O Bush Gardens de Williamsburg (VA) também vai ganhar nova atração este ano, só para corajosos. Uma torre que vai levar 30 passageiros até o alto de 75 metros – com direito a um tour de 360º para que o visitante corajoso tenha uma vista plena do parque – e, em seguida, provocar uma queda com uma velocidade de tirar o fôlego.