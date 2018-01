Seis festivais de verão para curtir na Europa

De junho a setembro, a Europa celebra o calor com diversos festivais. Selecionamos alguns dos highlights:

DINAMARCA

Roskilde

25 de junho a 2 de julho

A 30 quilômetros de Copenhague, Roskilde é um festival disputado, conhecido por dar espaço a novos artistas e bandas alternativas. Na programação deste ano, 183 shows, como Neil Young, Red Hot Chili Peppers e Tame Impala.

HUNGRIA

Sziget

10 a 17 de agosto

Realizado em uma ilha no Rio Danúbio, em Budapeste, tem tíquetes a 59 euros o dia ou 269 euros a semana inteira. Além de música (The Chemical Brothers, Las Salinas), há espaço para arte independente. Mais atrações ainda devem ser anunciadas.

INGLATERRA

Creamfields

25 a 28 de agosto

Um dos festivais de música eletrônica mais disputados da Europa, ocorre em Daresbury, a 35 quilômetros de Liverpool. Calvin Harris e Fat Boy Slim estão no line-up.

Reading e Leeds

26 a 28 de agosto

Irmãos e com a mesma programação, os festivais ocorrem nas cidades homônimas, a 67 e 312 quilômetros de Londres, respectivamente. No line-up, Red Hot Chilli Peppers, The Vaccines, Cage the Elephant e Imagine Dragons.

BÉLGICA

Tomorrowland

22 a 24 de julho

David Ghetta é uma das atrações do festival de música eletrônica, realizado em Boom, a 30 quilômetros de Bruxelas.

REPÚBLICA CHECA

Colours of Ostrava

14 a 17 de julho

São 22 palcos na área de uma antiga indústria, a 3 horas de trem de Praga. Músicos de vários gêneros se reúnem – tem Tame Impala, 2Cellos, The Vaccines. Há também apresentações de teatro e cinema. Ingressos 95,77 euros, para 4 dias.