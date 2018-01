Semana Santa em Málaga

Por Ligia Aguilhar

O tempo está nublado e chuvoso em Málaga desde o início da semana. Um fato raro para uma cidade que fica na Andaluzia, região mais quente da Espanha, e que é conhecida por ser banhada pelo sol 300 dias por ano. O clima ruim, porém, não impediu que milhares de pessoas tomassem as ruas desde o domingo (17) para assistir e participar das procissões da Semana Santa, um dos eventos mais tradicionais da cidade.

Ao contrário do restante da Espanha, a Semana Santa tem um ar mais festivo na Andaluzia. Não é à toa que no ano passado 200 mil turistas desembarcaram na Costa do Sol só para conferir as procissões de Málaga.

Até o domingo (24), diversas confrarias e irmandandes vão desfilar pela cidade com esculturas históricas que retratam a paixão de Cristo. As imagens, que podem ultrapassar 5 mil quilos, são transportadas em tronos gigantes e carregadas nos ombros pelos participantes desses grupos. Um dos mais famosos é o ator Antônio Banderas, que nasceu em Málaga e deve participar amanhã da procissão da confraria Esperanza.

A passagem das confrarias é marcada por batidas de tambor, pelo cheiro de incenso que sai das velas compridas carregadas pelos nazarenos e pelas palmas emocionadas da multidão que se aglomera para conferir cada detalhe das imagens, que só saem das igrejas uma vez por ano. Esse movimento, que começa por volta das 15h, só termina ao ao amanhecer do próximo dia.

Mais do que um evento religioso, a Semana Santa de Málaga se tornou uma festividade folclórica. Uma ocasião na qual os malaguenhos de todas as idades vão para a rua confraternizar, se divertir e comer as tradicionais tapas.

Confira algumas fotos:

Os chamados ‘nazarenos’ são penitentes que desfilam cobertos para não serem identificados

Procissão da confraria Pasión