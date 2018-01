Festa do Divino em Paraitinga terá Sérgio Reis e Renato Teixeira

Procissão do Divino, em São Luiz do Paraitinga

Com mais de 200 anos de tradição, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo ocorre, de acordo com a tradição católica, 50 dias depois da Páscoa. Em São Luiz do Paraitinga, a 175 quilômetros da capital, a festa é realizada há mais de 200 anos – em 1803 já havia documentos relatando a celebração, que este ano ocorre entre os dias 26 de maio a 4 de junho.

Apesar de toda a religiosidade envolvida na celebração, São Luiz do Paraitinga prepara uma festa repleta de manifestações culturais, shows e tradições. Além das procissões religiosas, haverá apresentações dos músicos Sérgio Reis (dia 2, 21 horas), Irmãs Galvão (agora denominadas As Galvão, dia 27, 21h30) e de Renato Teixeira, que encerra os festejos no dia 4, às 20 horas.

Dia 27, às 14 horas, ocorre a saída dos famosos bonecões (eles voltam a desfilar dia 3). No dia 27 há ainda outras manifestações populares típicas da cidade, como a dança de fitas (16h30) e a distribuição do afogado no Mercado Municipal (20 horas), prato que é distribuído todos os anos durante os festejos. Tradicional prato da culinária caipira, o afogado é um cozido de carne com batata – foram doados 15 mil quilos de carne e 800 de arroz para a festa deste ano. O prato será distribuído também dia 3, ao meio-dia.

Confira abaixo a programação completa da festa.

Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do Paraitinga

Data: de 26 de maio a 4 de junho

Horários: atividades das 6h às 23h

Entrada franca

Local: cidade de São Luiz do Paraitinga – Km 42,5 da Rodovia Oswaldo Cruz, estrada entre as cidades de Taubaté e Ubatuba, a 170 quilômetros de São Paulo.

Dia 25 – quinta

19h – “Divina Prosa” – Mesa 1: O caipira na Festa do Divino

Dia 26 – sexta

16h – “Divina Prosa” – Mesa 2: A divina solidariedade da cultura popular

18h – Procissão para a abertura do Império

20h30 – 1ª Eliminatória do Festival de Música Raiz Sertaneja

22h30 – Show: Sopro Caipira

Boencão desfila no centro da cidade histórica durante a Festa do Divino em São Luiz do Paraitinga

Dia 27 – sábado

10h – “Divina Prosa” – Mesa 3: A cultura e sua intervenção nas reconstruções

14h – Saída dos bonecões – João Paulino, Maria Angu e Vaca Louca

15h – Santa Missa

16h – Encontro das bandeiras

16h30 – Dança de fitas e apresentação de grupos da cultura popular

17h30 – Vivências com mestres de maracatu

18h – Show“Pratas da Casa” – Orgulho Caipira, Trio Inhengatu e Diovani Cappy

19h – 2ª Eliminatória do Festival de Música Raiz Sertaneja

20h – Distribuição do Afogado no Mercado Municipal

21h30 – Show: As Galvão

00h – Show: Kaio Lennon

Dia 28 – domingo

6h – Baque da alvorada, maracatu de baque virado

10h30 – Santa Missa

15h – Final do Festival de Música Raiz Sertaneja

17h – Show: Mais Caipira, com Ivan Vilela, Lenine Santos e Suzana Salles

19h – Santa Missa

21h – Retreta Corporação Musical São Luiz de Toloza

Dia 29 – segunda

19h – Santa Missa

21h – Show: Moreno Overá

Procissão na Festa do Divino, em São Luiz do Paraitinga

Dia 30 – terça

14h – Moçambique – Vivência com Mestre Raulzinho Pires

19h – Santa Missa

21h – Show: Cipó Cambira

Dia 31 – quarta

19h – Santa Missa

21h – Show: Lume de Paraitinga

Dia 01 – quinta

14h – Maracatu – Vivência com Mestre Flávio Itajubá

19h – Santa Missa

21h – Show: Tânia Moradei, Eliomar Landim e Kabé Pinheiro

Dia 02 – sexta

14h – Moçambique – Vivência com Mestre Paizinho

19h – Santa Missa

20h – Dança de São Gonçalo e Vivência com Mestre Renô Martins

21h – Show: Sérgio Reis e banda

21h30 – Jongo – Vivência com Mestre Jefinho

00h – Show: Paranga

Dança das fitas, uma das manifestações culturais tradicionais da Festa do Divino

Dia 03 – sábado

9h – Show“Pratas da Casa” – Jonca e Juca, Nelsinho Mato Dentro, Inácio e Brás

10h30 – Santa Missa

12h – Distribuição do Afogado no Mercado Municipal

14h – Saída dos bonecões – João Paulino, Maria Angu e Vaca Louca

14h30 – Show: Céu de Lamparina

16h – Cavalhada de São Pedro – no Parque Linear Rei Canário

19h – Santa Missa

20h – Apresentação de grupos da cultura popular

21h – Grupo Folclórico Didi Andrade, dança de fitas, balaio e da lata.

21h30 – FAMIG, Fanfarra Monsenhor Ignácio Gióia

22h30 – Show: A Barca

00h – Show: Sianinhas

Dia 04 – domingo

6h – Alvorada com grupos de cultura popular

6h30 – Distribuição gratuita de café com paçoca

7h – Santa Missa

9h – Apresentação de grupos da cultura popular

10h – Procissão com os Reis do Congo

10h30 – Santa Missa

12h – Procissão do Mastro

13h – Show: Galvão Frade, homenagem ao Mestre Dito de Cotia

13h30 – Saída dos bonecões – João Paulino, Maria Angu e Vaca Louca

15h – Santa Missa seguida de procissão solene em honra ao Divino

19h30 – Queima de Fogos

20h – Show: Renato Teixeira (encerramento da Festa)