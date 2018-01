Seu aplicativo: para contas e conversões

Durante as férias no exterior, muitos viajantes têm pesadelos com contas e conversões para moedas estrangeiras. Para contrariar a tese de que quem converte não se diverte, separamos aplicativos para você converter para se divertir – e não se confundir.

XE Converter

Não sabe se estão lhe passando a perna? Precisa de uma rápida cotação do dólar ou do euro? Converta qualquer moeda com essa calculadora grátis que mostra taxas e gráficos atualizados instantaneamente. Disponível em inglês, francês e até coreano.

Para Android, iOS, BlackBerry e Windows Phone – grátis

Easy Currency

Com conversão de moedas em mais de 180 países, o aplicativo oferece atualização de taxa de câmbio e gráficos, funcionando também offline.

Para Android – grátis

Viajantes no Exterior

O aplicativo da Receita Federal ajuda os viajantes a avaliar se é necessário preencher a declaração de bagagem acompanhada. Informa regras e procedimentos alfandegários. Burocracia útil.

Para iOS e Android – grátis

Conversor de Moedas

Para quem não quer perder a noção dos valores em moedas estrangeiras e não é muito hábil com aplicativos, esta é uma boa e simples ferramenta.

Para iOS – grátis