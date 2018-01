Show de luzes e gelo na China

A cidade de Harbin, no nordeste da China, ficou famosa por seu tradicional festival de gelo e neve. Pelo 27º ano, casas, esculturas, castelos e obras de arte – há até uma Mona Lisa – foram reproduzidos em gelo. Com uma iluminação especial e blocos translúcidos, a cidade de gelo foi inaugurada no dia 5. O evento que deriva dos festivais de lanternas chineses vai até 5 de fevereiro. Confira as imagens abaixo:

