Show de manobras em Aspen

Enquanto eu deixava Aspen na tarde de quarta-feira, centenas de turistas (americanos e estrangeiros) pesavam o fluxo no sentido contrário. Apesar da alta temporada, não se dirigiam à pequena cidade do Colorado exclusivamente para aproveitar suas montanhas branquinhas com excelentes pistas para esqui e snowboard. Como se guiados pelo laser que brilhava no céu, seriam parte da plateia de um dos mais importantes campeonatos de esporte de neve do mundo, o Winter X Games.

A 15a edição do evento – que é realizado em Aspen há 10 anos consecutivos – começou oficialmente ontem, quando os primeiros atletas já puderam exibir suas habilidades na neve. Todo o torneio é concentrado em uma única montanha da região, a Buttermilk, que ganhou pista especial: com obstáculos, tubos, uma parede de quase 7 metros de altura e iluminação para as apresentações noturnas. Resultado possível graças à semanas de trabalho intenso de máquinas e profissionais.

Neste ano, mais de 200 feras de origens diversas vão competir nas diferentes categorias de esqui, snowboard e snowmobile. E o Brasil terá sua representante: a snowboarder Isabel Clark participará da prova pela terceira vez – este ano, ela foi a única brasileira convidada.

Se na baixa temporada a população de Aspen beira os 6 mil habitantes, no inverno chega aos 50 mil, número que ainda tende a dobrar durante os quatro dias dos X Games. Mesmo no frio de -12 graus Celsius, todos que ali estão vão conferir de perto o espetáculo, que é de graça.

Para você ter uma ideia da dimensão do evento e das manobras realizadas ali, cara a cara com o expectador, confira o vídeo de divulgação dos jogos de 2011:

E de longe, acompanhe cada lance do X Games, que termina domingo, na Espn Brasil.