Sim, você pode conhecer os atores de Harry Potter

Uma nova euforia entre os fãs de Harry Potter está marcada para este domingo (31). Não, não se trata do lançamento-supresa de um novo livro do bruxo. A Universal Orlando Resort, em parceria com a Warner Bros., anunciou a venda de pacotes para a Celebração dos Filmes de Harry Potter, evento exclusivo, realizado de 11 a 13 de novembro, em comemoração aos 10 anos da chegada do bruxinho ao cinema. A festa terá a presença de diretores, promotores e elenco dos filmes que contam a saga do famoso personagem.

As vendas ocorrem neste domingo (31) – e apenas neste domingo – ao meio-dia. Os pacotes custam R$ 3.341 por adulto e incluem passagem aérea, quatro noites de hospedagem no Universal Partner Hotel, duas entradas-bônus para os parques temáticos da Universal em Orlando, acesso antecipado ao parque The Wizarding World of Harry Potter (aberto apenas a convidados desde às 6 horas da manhã), reserva para uma sessão no parque de perguntas e respostas ao elenco e produção do filme, conjunto dos filmes de Harry Potter em blue-ray, reserva para a sessão interna de autógrafos dos membros do elenco dos filmes e acesso a um evento de gala, no dia 13 de novembro.

Em todos os dias, os hóspedes terão acesso ao parque temático de Harry Potter, criado pela Universal. Lá, os fãs podem conhecer a vila de Hogsmeade, experimentar a famosa cerveja amanteigada (sem álcool, claro), saborear os feijõezinhos de todos os sabores, deixar uma varinha mágica escolhê-los na loja do Olivaras, fazer um voo nos hipogrifos e participar de um tour emocionante em Harry Potter e a Viagem Proibida.

Em tempo: os oito filmes que contam a saga do bruxinho serão exibidos no Universal Cineplex, na Universal City Walk. Para ter o acesso às exibições, será preciso pagar uma taxa extra na compra dos pacotes.

As vagas, como era de se esperar, são limitadíssimas. As vendas no Brasil serão realizadas pela TAM Viagens. Informações no www.tamviagens.com.br ou nos telefones: (11) 3274-1313 e 0800-55-5200