Símbolos de Paris comemoram 100 anos com agenda especial

Bruna Tiussu

Dois dos tetos mais famosos e cobiçados da Avenue Montaigne, em Paris, estão prestes a comemorar um século de história. O Hotel Plaza Athénée e seu vizinho Théâtre des Champs-Elysées vão celebrar suas histórias e realizações ao longo destes 100 anos com programação especial para moradores e visitantes.

Icônica fachada do século 19 do Hotel Plaza Athénée

Serão seis dias de arte e tratamento vip, entre o hotel e o teatro. Em 30 e 31 de maio, haverá apresentação da versão original de A Sagração da Primavera, que foi ao palco em 29 de maio de 1913, inaugurando o então novato Théâtre des Champs-Elysées. Também está na programação um nova versão da peça, esta sob o comando de Sasha Waltz, coreógrafa de Berlim, com direito ao acompanhamento da Mariinsky Orchestra.

Poucos dias depois, em 6 e 7 de junho, será a vez dos bailarinos da Tanztheater Wuppertal encenarem coreografia de Pina Bausch. E, nos dias 25 e 26 de junho, a plateia (o teatro comporta 1.900 pessoas) será agraciada com a performance assinada por Akram Khan, novamente inspirada na versão original de A Sagração da Primavera.

Antigo cartaz do teatro e seu interior clássico. Fotos: Divulgação

Para fazer parte desta festa especial, as duas casas montaram pacote único: uma noite na suíte júnior deluxe do Plaza Athénée, com boas-vindas especial, dois ingressos para A Sagração da Primavera (com coquetel provado no intervalo), ceia para duas pessoas no Relais Plaza e café da manhã americano sai por nada menos que 2.900 euros. Já a versão do pacote com suíte superior custa 3.365 euros. E atenção: as vagas são limitadas.