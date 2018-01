Simples e eficaz

Bruna Tiussu

Você voa para lá, para cá, arrisca novas empresas aéreas (que normalmente te ganham pelo preço…), se arrepende, mas, às vezes, também se surpreende. Aconteceu comigo dia desses, em um voo da Tarom, a companhia nacional romena, no trajeto Istambul-Bucareste.

Sim, cheguei até ela pelo valor da passagem: o voo de quase uma hora saiu por menos de 400 lei com taxas (cerca de R$ 230). O melhor custo-benefício que encontrei. Mas minha satisfação com a compra vai além do valor desembolsado. Com um embarque tranquilo e organizado, completo em 25 minutos, o avião partiu pontualíssimo, e aterrissou em solo romeno com 15 minutos de antecedência.

A bordo, o serviço foi exemplar. Nada de luxo no cardápio, até porque ninguém espera isso em um voo curto, mas com tripulação atenciosa e profissional. Nos serviram as bebidas devidamente geladas e o lanchinho quente. Este foi entregue embalado em uma sacolinha plástica que, como ensinava o texto ali inscrito, deveria ser usada depois para agrupar o lixo do passageiro. O design ainda contava com furos para que a embalagem fosse acoplada à trava da mesa, assim, facilitava também o trabalho dos comissários que, sem ter que recolher copos, plásticos e guardanapos espalhados nos bolsões das poltronas e chão, se restringiam às tais sacolinhas. Ganhou meu respeito.

A embalagem que vem o lanche também é usada para agrupar seu lixo. Foto: Bruna Tiussu/Estadão