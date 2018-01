Foto: Arquivo Pessoal

Maurício Abdalla passou quase 15 dias viajando com a mulher – com quem é casado há 40 anos, frisa ele – pela Turquia. Em Éfeso, se deparou com uma placa bastante sincera, que anunciava: “relógios falsos genuínos”. “Achei fantástico. Foi a melhor foto da viagem”, diz.