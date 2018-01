Sinfônica, discurso e souvenirs nos 40 anos do Magic Kingdom

Por Thaís Pinheiro

Neste 1.º de outubro, a Disney comemorou os 40 anos da inauguração do Magic Kingdom, o primeiro – e menor – dos quatro parques do complexo Walt Disney World, aqui em Orlando, na Flórida. Com a abertura dos portões, às 9 horas, os visitantes partiram diretamente para a frente do Castelo da Cinderela, onde seria realizada a cerimônia de aniversário. Às 9h45 e debaixo de sol forte e de um céu sem nuvens, o público viu passarem por ali a Orquestra Sinfônica e a presidente do grupo Walt Disney World Resorts, Meg Crofton, que falou sobre a realização de um sonho de Disney – o criador da marca morreu em 1967, antes de o parte ser inaugurado – e sobre a magia que envolve este “mundo”.

Por último vieram Mickey e Minnie, acompanhados de tantos outros personagens famosos, como Pateta, Pato Donald, Rapunzel, Branca de Neve, Aladin, entre outros. E nem mesmo o excesso de sol tirou o brilho dos fogos de artifício, que fecharam a apresentação, que teve cerca de 30 minutos.

Logo em seguida, era possível ver uma fila enorme em uma das lojas do parque. O motivo? Ali estavam sendo vendidos produtos comemorativos dos 40 anos de Walt Disney World. Uma lembrança a mais para levar para casa.

