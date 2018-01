Ana Paula Oliveira teve o privilégio de conhecer o paradisíaco arquipélago de Los Roques, localizado no Mar do Caribe. “Nesta foto estou na Isla Franciski, que é maravilhosa. Lá, pude contemplar as águas mais azuis que já vi na vida.”

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.