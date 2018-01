Sol e mar no litoral catarinense

O verão foi ensolarado, mas neste outono de Santa Catarina também não faltam altas temperaturas para aproveitar os mares azuis e belas praias de Florianópolis e seus arredores. Confira alguns dos pacotes que separamos. Os preços são por pessoa, em quarto duplo, e incluem as passagens aéreas.

R$ 585: Quatro noites em Florianópolis com hospedagem no Hotel Costa Norte Ingleses. Na Soft Travel

R$ 728: Três noites em Camboriú com hospedagem no Hotel Plaza Camboriú. Inclui passeio ao Cristo Luz. Na Taks Tour

R$ 750: Cinco noites em Florianópolis. Na Sem Fronteiras

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R$ 767: Sete noites em Camboriú com hospedagem no Barra Sul Hotel e um ingresso para o Beto Carrero World. Na Visual Turismo

R$ 920: Sete noites em Florianópolis com hospedagem no Moçambique Praia. Na Intravel

R$1.148: Três noites entre Florianópolis e Imbituba com hospedagem no Vida Sol E Mar Ecoresort. Avistagem de baleias a bordo de barco com biólogo, visita ao Museu da Baleia, passeio pela praia de Itapirubá, visita ao marco histórico do tratado de Tordesilhas e à casa de Anita Garibaldi. Na CVC

R$ 1.184: Quatro noites na Praia do Rosa. Na Freeway

R$1.393: Quatro noites em Camboriú com hospedagem no Recanto das Águas Resort & Spa. Inclui ingresso para o Betto Carrero World. Na Rosa Massoti

R$ 2.132: Quatro noites em Florianópolis com trilha no Morro do Lampião, rafting no Rio Cubatão em Santo Amaro da Imperatriz, travessia Parque Municipal da Galheta e canoagem no Parque Municipal da Lagoa do Peri. Na CiaEco

R$ 2.190: Quatro noites em Florianópolis com roteiro de aventura: trilha no Morro do Lampião, rafting no Rio Cubatão em Santo Amaro da Imperatriz, travessia Parque Municipal da Galheta, canoagem no Parque Municipal da Lagoa do Peri, safári Fotográfico. Na Pisa Tur

R$ 3.072: Sete noites em Florianópolis com passeios de escuna, visita a Urubici e Serra do Rio Rastro, passeio pelas praias da Pinheira, Sonho, Guarda do Embaú, Imbituba, Garopaba e Praia da ferrugem. Na MK Travel