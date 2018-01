Festejada por sua organização e famosa por sua pontualidade, a Suíça é um país de tradições vivas que sabe preservar muito bem sua cultura e seu meio ambiente. A experiência fica ainda mais completa quando se tenta viver o país como um suíço, em atividades como nadar no Rio Aare, em Berna, ou então jogando hornusser, uma espécie de golfe rural local. No fim das contas você pode voltar para casa com imagens como estas:

