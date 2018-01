Surfe ao natural na Praia de Tambaba

Leve sua prancha. Apenas ela. Neste fim de semana, a praia de Tambaba, no litoral sul da Paraíba, será sede do Tambaba Open de Surf Naturista. Isso mesmo, um campeonato de surfe onde os atletas encaram as ondas como vieram ao mundo.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta será a 4ª edição do torneio, que reúne entre 20 e 30 surfistas por edição. Número que o grupo organizador do torneio, intitulado Movimento Naturistas Unidos, o NU, pretende aumentar. Coordenador geral do NU, Carlos Santiago deu a seguinte entrevista ao Viagem.

Por que um campeonato de surfe para naturistas?

O Tambaba Open é o único campeonato para surfistas nus no Brasil. Foi criado para promover os conceitos de liberdade, integração e respeito à natureza que orientam a prática do naturismo. E pretende incentivar o hábito de praticar esportes.

Quem participa?

Por enquanto, apenas homens. Nenhuma mulher ainda se animou a participar. Acho que a resistência delas é cultural, uma ideia de que a nudez é algo privado. A categoria para bodyboarders foi incluída na programação deste ano justamente para incentivar a participação das atletas. O interesse está bem grande este ano. Mas não sabemos ainda quantas serão as inscrições, que podem ser feitas até meia hora antes do início das provas, como é comum em campeonatos de surfe.

As ondas de Tambaba são boas para o surfe?

Têm entre 1 metro e 1 metro e meio nesta época do ano. Agosto e o começo de setembro são meses mais frios na região e os ventos favorecem a formação e a alta frequência das ondas.

Quais são os prêmios para os vencedores?

Pranchas, troféus e brindes, como artigos de surfwear.

Roupas?

Pois é, é uma contradição… Mas roupas, para os naturistas, têm uma conotação diferente, não a da moda. São usadas para proteção. Os brindes são camisetas e bonés de divulgação do evento.

Turistas podem assistir ao campeonato?

No dia a dia, as regras determinam que apenas famílias e casais podem entrar na área naturista de Tambaba. Durante o torneio, são aceitos solteiros que pretendem participar da competição. Dentro das regras, claro que os turistas podem entrar. Basta tirar a roupa.