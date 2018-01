TAP cancela mais de 100 voos na Europa entre amanhã e quinta-feira

A TAP anunciou o cancelamento de mais de 100 voos em trechos internos da Europa, entre amanhã (13) e quinta-feira (15), devido à greve geral marcada para quarta-feira em Portugal. Veja a lista completa de voos cancelados

Documento aqui PDF

Segundo a assessoria da empresa aérea, não há como saber antecipadamente se os voos que partem ou chegam ao Brasil serão afetados. A TAP pede aos passageiros com bilhete comprado para o dia 14 que, se possível, troquem a data do voo – a remarcação será gratuita. Quem não puder viajar em nova data poderá ser acomodado em aviões de outras empresas. Lentidão nos processos de chegada e partida no aeroporto de Lisboa não está descartada.

As dúvidas podem ser esclarecidas por telefone (0300-210-6060) ou na página da companhia no Facebook – onde o tempo médio de espera pela resposta é de 30 minutos, segundo a empresa.