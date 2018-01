TAP lança stopover com dicas e descontos

Arco da Rua Augusta em Lisboa, Portugal

Por Thiago Momm

Trocar a rápida passagem pelo aeroporto por uma pausa na cidade do Porto ou em Lisboa. Essa é a proposta do programa de stopover lançado recentemente pela companhia aérea portuguesa TAP, e que permite ficar por até três dias em uma das duas cidades, sem acréscimo na tarifa dos voos. O programa incui ainda a ajuda de um aplicativo para planejar essa esticada na viagem.

O aplicativo oferece sugestões de comida, hospedagem, transportes, atrações culturais e passeios adequados ao tempo disponível – um dia por uma Lisboa literária, um pelo Porto atual, dois pela Lisboa antiga e contemporânea, dois pelo Minho, dois pelo Alto Alentejo.

O programa foi lançado em julho e coincide com o bom desempenho turístico de Portugal. Os meses de verão bateram recordes históricos, superando em mais de 10% a quantidade de hóspedes pelo país do que na mesma época em 2015. Só em julho foram 2,1 milhões de hóspedes e 6,5 milhões de hospedagens, 70% delas de estrangeiros. A região litorânea do Algarve foi a mais procurada pelos turistas.

Franceses, poloneses, americanos, alemães, holandeses, italianos e espanhóis foram os turistas que mais aumentaram a presença no país. O total de brasileiros cresceu apenas 2,8%, enquanto os americanos estão no topo da lista, com um crescimento de 29%.

Brasil e Estados Unidos são, aliás, os principais mercados do Portugal Stopover da TAP. A descida em Porto ou Lisboa é oferecida tanto para quem voa para um destino europeu como para quem voa para um destino africano.

“Acreditamos que o stopover é uma viagem de degustação”, disse Abílio Martins, vice-presidente de Marketing e comunicação da TAP. Martins afirma que o stopover já foi usado por cerca de 20 mil passageiros. A perspectiva é chegar a 60 mil até o fim de 2016, e perto dos 150 mil em 2017.

O aplicativo entrega ainda desconto em lojas, restaurantes, pontos culturais e hotéis, além de uma experiência e uma garrafa de vinho gratuitas (uma dica: há entrada grátis para o recém-inaugurado Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o maat, em Lisboa). A TAP voa a partir de dez capitais brasileiras para cerca de 70 cidades portuguesas ou africanas (na soma de voos diretos e com parceiras). As escalas em Porto são minoria. Quase todas são por Lisboa, onde fica o centro de operações da companhia.