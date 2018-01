Temporada de inverno segue no Chile

Depois de um começo de ano difícil, com tremores de terra e a erupção do vulcão Puyehue, os chilenos aproveitam agora a temporada do inverno. Em Termas de Chillan, a cerca de 400 quilômetros ao sul de Santiago, as pistas de esqui e snowboard estão cheias de turistas encantados com a neve. Os brasileiros, que nas férias escolares de julho chegaram a representar 40% da lotação dos hotéis do complexo, continuam descendo as montanhas, agora em menor número. Com o Puyehue novamente adormecido, os vôos do Brasil para Santiago e da capital chilena para Concepción, cidade onde desembarcam os turistas que seguem para Chillan, estão ocorrendo normalmente. Nesta semana, alguns foram afetados pela chuva, que, segundo as previsões, não deve voltar a cair nos próximos dias.

