Aeroporto de Guarulhos retoma mudanças para Terminal 3

Até setembro, 25 empresas que operam voos de longa distância transferirão suas operações para a nova área; clique aqui para conferir de onde sai seu voo

O aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, retomou as mudanças de companhias aéreas para o novo Terminal 3. Cinco empresas que operam voos de longa distância desde e para o aeroporto paulista transferirão suas operações para o Terminal 3 até sábado, 26 de julho.

O Terminal 3 foi inaugurado em 11 de maio, mas as transferências de empresas aéreas para a nova área ficaram paralisadas durante a Copa. A previsão da GRU Airport, administradora do aeroporto, é de que 21 companhias, mais o grupo LATAM, com 5 marcas, estejam instaladas na nova área até setembro.

Etihad, Qatar e Singapore devem se transferir ao longo desta semana. Alitalia e Korean Air migram no sábado (dia 26). Air France e KLM mudam no fim de semana seguinte, em 2 de agosto, e Iberia, em 7 de agosto.

O Terminal 3 tem 26 portões de embarque e capacidade para receber 12 milhões de passageiros por ano. Nos Terminais 1 e 2, onde permanecem as empresas aéreas nacionais e as que fazem voos de curta distância (América do Sul e Caribe), são 43 pontes de embarque e 48 posições remotas, segundo a GRU Airport.