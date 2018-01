Tia Augusta suspende atividades da empresa

A Tia Augusta Turismo emitiu um comunicado agora há pouco para informar que as atividades da empresa estão suspensas em razão de problemas financeiros. Segundo a direção da operadora, a empresa vinha tendo dificuldades nas contas desde 2008, mas a alta do dólar em 2012 foi fatal para suas atividades.

Criada em 1973 por Augusta Naressi e Paschoal Fortunato, a empresa ganhou fama por seus pacotes para a Disney voltados a crianças e adolescentes. Nos anos 1980, era a principal concorrente da Stella Barros, que também passou por problemas financeiros e foi vendida no ano 2000 a um grupo internacional, que manteve a marca.

No site da Tia Augusta, ainda não há nenhum comunicado oficial. Mas o histórico conta que a empresa inaugurou, no último ano, três concept stores nos Shoppings Ibirapuera, Jardim Sul e Park Shopping São Caetano.

Em 2009, a estudante Jacqueline Ruas, de 15 anos, morreu durante o voo de volta ao Brasil depois de passar 12 dias na Disney viajando em um pacote da companhia. Ela passou mal antes de entrar no voo, mas teria sido orientada pela guia a se maquiar para não ficar com a aparência de doente. Na época, a empresa afirmou que “todos procedimentos médicos” tinham sido adotados.

Abaixo, a íntegra da nota sobre a suspensão das atividades da empresa:

“A direção da Tia Augusta Turismo vem a público comunicar que a empresa está suspendendo temporariamente suas atividades neste dia 04 de dezembro. Com dificuldades financeiras desde 2008, que foram agravadas em 2012 com a alta do dólar e a consequente baixa de mais de 50% das vendas, a operadora buscou todas as alternativas para solucionar os problemas existentes, que iam de escassez de linhas de créditos, elevação dos custos financeiros até um crescente endividamento bancário. Para isso, entrou em Recuperação Judicial no dia 30 de outubro e desde então passou a vender apenas pacotes de terceiros para garantir o embarque dos clientes. Foram despendidos todos os esforços a fim de manter seu futuro e pleno funcionamento sem prejudicar a qualidade e credibilidade que sempre marcaram a história da Tia Augusta Turismo.

A direção esclarece que os cerca de 500 clientes com pacotes comprados antes do dia 30 de outubro com data de embarque até o Carnaval de 2013 estão sendo contatados e recebendo todas as orientações necessárias para minimizar os custos, já que terão todo o suporte para poderem ser acomodados com descontos significativos em outras operadoras, e assim realizarem as viagens programadas. Para isso, uma equipe esta à disposição desses clientes pelo telefone 11 3068 5118.

A Tia Augusta Turismo agradece a confiança dos mais de 600 mil passageiros que viajaram nos últimos 40 anos. A empresa sempre tratou seus clientes com seriedade, e lamenta, mesmo que para o benefício de todos, ter que suspender temporariamente suas operações para implementar a reestruturação em curso.

Atenciosamente,

Direção Tia Augusta Turismo

04 de dezembro de 2012″