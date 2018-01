Tira-dúvidas de compra de enxoval de bebê nos EUA: veja o vídeo

Em quase uma hora de um bate-papo divertido e muito informativo nesta segunda-feira (dia 29 de outubro), as consultoras de compras nos Estados Unidos Priscila Goldenberg e Paula Laffront deram dicas e responderam dúvidas de leitores do Viagem sobre enxoval de bebê.

Carrinho, bebê conforto, roupinhas, as melhores lojas e as estratégias para otimizar as compras foram assuntos discutidos com as consultoras. Paula e Priscila contaram ainda histórias saborosas de como chegam a fazer papel de babá (ou, vá lá, melhor amiga temporária) para grávidas que viajam sozinhas, ou das ocasiões em que o pai, e não a mãe, segue sozinho para os Estados Unidos para comprar o enxoval do filho que vai nascer.

Abaixo você acompanha o bate-papo completo.