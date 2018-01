Tira dúvidas de viagem: vai ser na terça-feira

Conhece o cara da foto? É o Ricardo Freire, também conhecido como o Turista Profissional que dá dicas e responde dúvidas de leitores nas edições impressas semanais do Viagem. Ricardo é um dos maiores especialistas em viagens no País e criador do badalado site Viaje na Viagem.

Na próxima terça-feira, dia 12 de novembro, a partir das 14 horas, ele vai responder ao vivo às suas dúvidas em um bate-papo por meio da ferramenta hangout do Google+. É como uma webconferência, que coloca várias pessoas em uma conversa online.

Quer ideias para programar suas férias em família? A lua de mel? Na Europa, melhor ir de trem ou empresa aérea low cost? Qual a melhor época para ir a Noronha?

Para participar você precisa ter uma conta no Google +, o que é bem fácil para quem já tem Gmail. Basta deixar um comentário no post, ou no Facebook, ou ainda pelo e-mail viagem.estado@estadao.com que nós entramos em contato para ensinar.