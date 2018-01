Top 10 – Praias da Europa

Sol e calor têm encontro marcado todo mês de agosto nos litorais da Europa. Banhados pelo Atlântico ou pelo Mediterrâneo, todos os países com costa recebem hordas de turistas atrás de suas belas praias. Como é difícil escolher a mais incrível entre elas, optamos por fazer uma seleção de alguns dos destinos mais estrelados do verão europeu. Concorda com a escolha? Esquecemos algum? Opine, palpite, conte-nos suas experiências na caixa de comentários.

