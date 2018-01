Toulouse, Carcassonne e mais da Occitânia: veja pacotes

Prefere não pensar em nada e trocar a viagem independente de carro por uma excursão? Veja opções. Os preços são mínimos por pessoa em quarto duplo, com aéreo.

US$ 1.630: 4 noites em Carcassonne, com café da manha. Americanas Viagens

US$ 1.970: 4 noites em Albi, com aéreo e café da manhã. Submarino Viagens

US$ 2.352: 6 noites em Toulouse, com café. Friends in the World

US$ 3.974: 8 noites entre Montpellier, Carcassonne e Toulouse, com café da manhã e passeios. Biarritz

US$ 5.360: 9 noites entre Barcelona, Figueres, Collioure, Sigean, Carcassonne, Castelnaudary, Albi, Cordes Sur Ciel, Gaillac, Toulouse, Millau, Roquefort e Perpignan, com carro alugado incluído. Tereza Ferrari

US$ 6.559: 12 noites entre Paris, Tours, Toulouse e Bordeaux, com passeios a Albi, Cordes, Gaillac e Carcassonne. Bon Voyage

US$ 8.962: 18 noites entre 21 destinos na França e no Principado de Mônaco, inclusive Toulouse e Carcassonne. Abreu

US$ 12.623: 7 noites entre Paris, Bordeaux, St. Emilion, Monestier, Bergerac, Sarlat, Cahors, Bruniquel, Cordes, Gaillac, Albi e Toulouse. Inclui passagens de trem e degustações de vinhos. Soft Travel