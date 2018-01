Trabi: antes de tudo, uma comédia

O passeio de Trabi, o carrinho popular dos tempos da divisão das Alemanhas, é uma grande comédia antes de tudo. Mais do que ver, você será visto. Pelas ruas, o minicarro feito de fibra e plástico chama a atenção e causa comoção por onde passa: turistas fotografam, jovens apontam, crianças riem, motoristas de ônibus buzinam e provavelmente esbravejam. Há até quem acene para os passageiros.

Os guias do passeio não fazem nenhum esforço pela discrição. Incentivam no começo, com frases como “Go, Trabi, go!” e “Vocês são ótimos motoristas”. Depois, partem para piadas com o tamanho e a idade dos carros.

Com tudo isso, acredite, ver os resquícios do Muro de Berlim é apenas parte da atração.