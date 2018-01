Tradição ou superstição?

Enquanto no Brasil contamos as horas para o ano novo, do outro lado do mundo já é 2010. E enquanto nós, brasileiros, temos os costumes de passar a virada vestindo roupas brancas e de pular sete ondas, cada povo tem sua tradição para atrair prosperidade no ano que começa. Uma mais diferente que a outra.

Em Malbon, nas Filipinas, centenas de pessoas foram ao zoológico. O motivo? Visitar a jaula do tigre de Bengala. Isso porque 2010 será o Ano do Tigre no horóscopo chinês. E tem mais. É costume comer frutas redondas e de cores vivas como maçãs, para atrair boa sorte.

Em Johannesburgo, na África do Sul, a virada do ano é mais animada. Centenas de pessoas foram para as ruas para um desfile de carnaval. O tema deste ano, claro, é a Copa do Mundo. E, sim, as ensurdecedoras vuvuzelas foram levadas a tiracolo.

Em Katmandu, no Nepal, centenas de mulheres tomam um banho sagrado no Rio Salinandi. O objetivo do ritual, praticado ano após ano, é que as mulheres casadas tenham uma vida mais feliz e que as solteiras arranjem um marido.

No Japão, sacerdotes xintoístas se preparam para o ritual de purificação, conhecido como Ohrae, no templo Meiji, em Tóquio. Mais de 3 milhões de pessoas vão ao local nos primeiros dias do ano novo para pedir saúde e dinheiro.

E na cidade de Pasto, na Colômbia, centenas de bonecos são queimados para trazer boa sorte. Os bonecos representam artistas, políticos, jogadores de futebol e até o personagem Chaves, do famoso seriado de TV.

E quer tradição mais diferente do que uma corrida de coelhos? É o que ocorre em um estádio de futebol em Budapeste, na Hungria. Mais de 50 coelhos participaram dessa corrida.

Mais de 1,5 milhão de pessoas foram até a Baía de Sidney, na Austrália, para assistir ao espetáculo de fogos de artifício. O detalhe é que a festa é realizada três horas antes da meia-noite. Reza a tradição que o motivo é despertar os espíritos.

E você? Qual seu ritual para começar 2010 com o pé direito?