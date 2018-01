Costumes do Dia de Reis

Desmontar a árvore de Natal, guardar os enfeites cuidadosamente nas caixas e retirar a guirlanda da porta já virou tradição que se repete a cada 6 de janeiro, o Dia dos Reis Magos, na maioria das casas brasileiras. Porém, enquanto nós damos adeus ao espírito natalino, povos de outras culturas se preparam para começar a celebrá-lo.

Em toda a Europa hoje é feriado, o grande dia da Epifania. E em alguns países, a data é celebrada com mais solenidade que o próprio dia do nascimento de Jesus. Crianças da Espanha, Itália e Portugual, por exemplo, nada receberam do bom velhinho no dia 25 de dezembro. Ontem à noite deixaram seus sapatinhos na janela e hoje receberam os presentes trazidos pelos três reis.

Curiosidades: a celebração espanhola tem o nome de Festa de Reis. A italiana é a Festa da Befana e o Papai Noel português é o Pai Natal. E lá, eles têm sua própria versão do panetone, o bolo-rei. Redondo, com um grande buraco no centro, lembra uma coroa decorada com frutos secos e cristalizados (não se preocupe, há como encontrá-lo por aqui também).

Indo um pouco mais longe, amanhã será a vez dos russos e todos os outros seguidos da Igreja Ortodoxa comemorar o Natal. Isso porque eles seguem o calendário juliano, que tem 14 dias a mais que o gregoriano, o adotado pelos católicos.

Por lá, as pessoas se apressam para comprar os simbólicos ramos ortodoxos – que prometem sorte e prosperidade – e as procissões de fé já começaram hoje.