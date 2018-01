Três dias para planejar as próximas férias

Turismo será o tema da próxima edição dos Encontros Estadão & Cultura. De quarta-feria (15/9) até sexta-feira (17/9), sempre às 13 horas, viajantes experientes vão se reunir, a convite do Estado, para apresentar roteiros e destinos, e dar informações preciosas para quem está começando a planejar as férias da família no fim do ano. O evento será na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, é gratuito e tem vagas limitadas.

Na quarta-feira, Ricardo Freire, colunista do Viagem, vai mostrar como montar um roteiro caprichado, da escolha do destino a detalhes sobre hotéis, passagens aéreas e atrações de primeira. Dicas de um Turista Profissional.

Viagens com crianças e os mais diferentes roteiros pelo mundo marcam o encontro de quinta-feira. Os convidados são Anna Chaia, autora de guias de turismo com foco no público infantil; Marcelo Duarte, jornalista e escritor; e Ronny Hein, jornalista e autor especializado em viagens.

Para fechar, na sexta-feira, o premiado fotógrafo Cristiano Mascaro vai comentar as imagens que clicou mundo afora.

Esta é a quinta edição dos Encontros Estadão & Cultura. As quatro primeiras séries tiveram como foco os suplementos Link, .edu, Planeta e TV.