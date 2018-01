Três novatas em Congonhas

Em abril, três novas companhias aéreas começam a voar em Congonhas: NHT, Azul e WebJET. De olho no aeroporto com maior movimento e mais rentável do Brasil, elas participaram do leilão de slots (horários de pouso e decolagem) realizada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) em Brasília, nesta segunda-feira. As novatas vão concorrer com as atuais operadoras do aeroporto: OceanAir, Gol/Varig e TAM.

A NHT, do Rio Grande do Sul, se deu bem na distribuição de slots: conseguiu 20 horários, sendo 10 deles durante a semana – horário de intenso movimento no aeroporto. Já a Webjet ficou com 18 horários e a Azul, 8, todos aos sábados e domingos.

A Gol abocanhou a maioria dos slots: 56 slots. Hoje, a empresa opera 1.448 pousos e decolagens no aeroporto paulistano. Em seguida, vem a TAM, que vai somar 54 slots aos atuais 1.404. E a Ocean Air, que opera 132 horários, terá 38 novos slots – incluindo 10 para uso durante a semana.

O leilão de slots foi uma tentativa da ANAC de quebrar o monopólio das empresas que atuam em Congonhas. No entanto, como se vê, TAM e Gol ainda lideram o número de pousos e decolagens.

Dos 355 slots dsiponíveis, foram distribuídos 202. Os 153 horários restantes que não foram escolhidos – 88 aos sábados e 65 aos domingos – continuam em poder da ANAC. Qualquer empresa interessada pode solicitar esses horários quando tiver demanda.