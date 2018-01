Turismo acessível: veja opções de pacotes

Veja pacotes adaptados para turistas com deficiência.

Porto de Galinhas: por R$ 1.473. Quatro noites no Village Porto de Galinhas, com café. Inclui aéreo, traslados e assistência no aeroporto. Da TAM Viagens.

Maceió: por R$ 2.017 por pessoa. Sete noites no Salinas de Maceió, 6 refeições, passeios e aéreo. Da Visual

Pantanal: Desde R$ 2.044 em quarto duplo, com aéreo. Quatro noites na Pousada Aguapé com pensão completa, passeios de charrete, barco a remo, voadeira e outros, e guias treinados. Da Freeway

Las Vegas: cinco noites no três-estrelas Excalibur, por US$ 1.376; ou no cinco-estrelas Caesars Palace, por US$ 1.940. Inclui aéreo. Da Giampá.

Socorro: por R$ 240. Uma noite no Hotel Parque dos Sonhos, com café, almoço, chá da tarde e jantar. Inclui boia-cross, tirolesa, arvorismo, canoagem e outros passeios. Da Pisa Trekking

Brotas: por R$ 455,40. Uma noite com café, rafting, tirolesas e day use no Parque AventurAh! Brotas. No Eco Resort

Agências de turismo receptivo:

Bonito: Natura Tour

Lençóis Maranhenses: Companhia do Turismo

Portugal: Acessible Tour