Turismo do bem

O repórter Bruno Acioli, do Limao.com.br, preparou algumas dicas para quem quer fazer o voluturismo, ou seja: viajar para trabalhar como voluntário. Confira:

Que tal deixar de lado os hotéis de luxo e city tours e participar de um trabalho voluntário em sua próxima viagem? O volunturismo ou turismo solidário conta com a premissa de incluir no roteiro de férias a possibilidade de auxiliar comunidades locais do país de destino e ingressar em projetos sociais ou ambientais.

Viajar para fazer trabalho voluntário não é nenhuma novidade. Projetos como o Médicos Sem Fronteiras, que reúne milhares de profissionais em casos como conflitos armados, catástrofes naturais, epidemias, fome e exclusão social, são consagrados. Mas a diferença no volunturismo está no participante: não é preciso ser especialista em alguma área para ajudar.

“Sempre tive vontade de fazer trabalho voluntário”, conta a agente de viagens Renata Barbosa, de 25 anos, que passou 20 dias na África do Sul durante suas férias, em fevereiro. “Conheci a região e pude agregar valores da cultura africana.”

Há muitas agências que auxiliam os voluntários nos trâmites da viagem. A gerente de trabalhos e estágios da Central do Intercâmbio (CI), Gisele Mainardi, explica que os projetos têm duração mínima de duas semanas – a máxima varia de acordo com o objetivo do viajante. “Normalmente, os voluntários ficam quatro semanas no projeto, que podem ser sociais e/ou ambientais, e depois fazem seu mochilão”, diz. Segundo ela, os países mais procurados são África do Sul, Peru e Índia.

O período de quatro semanas de viagem com acomodação e participação nos projetos custa em média R$ 3.500. Em alguns casos, é necessário que o voluntário custeie a alimentação.

ALGUNS PROJETOS NO BRASIL E NO MUNDO

Instituto Ekkobrasil

Projeto Lontra: os voluntários atuam em Santa Catarina, monitorando e analisando o comportamento e a alimentação das lontras.

Projeto Baleia Jubarte: consiste em observar e organizar dados das viagens de barco, identificar os animais por foto e catalogá-los em um banco de dados. Toda a atuação é feita no arquipélago de Abrolhos.

Site: www.ekkobrasil.org.br/

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá

Projeto Boto: o turista colabora com a Reserva do Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no município de Tefé, Amazonas, sendo responsável pela limpeza e manutenção de bases de pesquisas. Também prepara refeições e ajuda nas atividades de observação dos botos amazônicos.

Site: www.mamiraua.org.br

Instituto Onça-Pintada

Projeto Onça-Pintada: desenvolve pesquisas no Pantanal e no Parque Nacional das Emas, em Goiás. Os voluntários ajudam no trabalho de campo dos pesquisadores, que inclui identificar pegadas dos felinos.

Site: www.jaguarconservationgfound.com

Aoka Turismo Sustentável

Projeto Macaco Muriqui: os voluntários participam das atividades e caminhadas com os pesquisadores do programa. Juntos, procuram dormitórios dos macacos e observam seus hábitos.

Site: www.aoka.com.br

Earthwatch

Projeto expedição Águas Espanholas: o volunturista aprende a lidar com equipamentos de observação e aquisição de dados da vida marinha, especialmente os golfinhos.

Site: www.earthwatck.org

Sarvodaya

Projeto Sri Lanka: o voluntário aprende o modo de vida rural e compartilha experiências na busca pelo desenvolvimento, paz e espiritualidade em comunidades.

Site: www.sarvodaya.org

DICAS PARA TURISTAS VOLUNTÁRIOS

Defina seu objetivo

É importante saber exatamente por que deseja partir para uma jornada deste tipo: trocar experiências, combater o aquecimento global, salvar o leão-marinho ou dar um upgrade no currículo? Se não souber o que quer, pode cair em uma grande cilada

Escolha bem o destino

Na primeira viagem, escolha um destino mais familiar para não sofrer com o choque cultural

Exponha sua situação física e emocional

Algumas pessoas não têm preparo emocional para certas situações. Seja sincero e opte por lugares condizentes com seu perfil.