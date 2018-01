Turismo espacial esquenta as turbinas

Felipe Mortara

Se você tem vontade de ir para o espaço, é um amante de astronomia ou simplesmente acompanha as novidades do mundo tecnológico já deve ter ouvido falar do Virgin Galactic. O mais ambicioso projeto do milionário Richard Branson, dono do grupo Virgin, pretende operar voos sub-orbitais até 2012.

Longe de ser uma idéia remota e utópica, vale dizer que as aeronaves, o SpaceShipTwo e o WhiteKnightTwo, já existem e vêm passando por longas baterias de teste decolando do super aeroporto já erguido no Deserto de Mojave, no Novo México. Parece que o plano vai bem, já que a Nasa deve operar voos charters em breve para pesquisas de seus astronautas, o que pode render a verba necessária para acelerar ainda mais o projeto.

Mas depois da turma profissional das estrelas, você pode ser um candidato a sentir não só o gostinho de 4 minutos em gravidade zero, mas também ter o privilégio de ver a terra de cima pelas janelonas da nave. E ter o negro vazio do espaço sobre sua cabeça. Além de algum preparo físico e treinamento uma semana antes da decolagem, é necessário desembolsar US$ 200 mil.

Mesmo sem data exata de partida, já estão a venda, inclusive no Brasil (na Teresa Perez Tours e Grande São Paulo Turismo), cotas para embarcar. Se pagar o valor total à vista, o viajante fica numa lista entre os 100 primeiros passageiros a serem convocados, três meses antes do grande dia. Senão, a partir de US$ 20 mil é possível dar entrada na sua viagem de outro mundo, para ser chamado à medida em que a lista for rodando.

Em seu canal no You Tube a empresa coloca vídeos, como o acima, mostrando a nave colocada à prova em condições extremas. Antes taxado de delírio de milionário megalomaníaco, chega a ser emocionante e surpreendente ver o nível de tecnologia que, em breve, estará à disposição do turismo.