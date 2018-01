Turismo Week: temporada de descontos para Cuba

A entressafra do turismo sempre rende descontos a serem colhidos. E a temporada de promoções está no ar com a Turismo Week, evento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) em que as empresas vinculadas oferecem pacotes a preços mais em conta ao consumidor final. Até dia 14, a ação será focada em Cuba, com 23 operadoras colocando na vitrine pacotes com descontos para a ilha caribenha. Novos roteiros (para outros destinos nacionais e internacionais) serão introduzidos até o dia 25 de abril, quando a janela de oportunidades para os viajantes será fechada. Em alguns casos os descontos podem chegar a até 30%, mas a maioria vale para a baixa temporada.

