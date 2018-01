Turismo Week promete pacotes com até 45% de desconto

A 3.ª edição da Turismo Week fica no ar até 11 de setembro e traz pacotes com descontos de até 45%. Taí uma boa oportunidade para conseguir um preço mais camarada para viajar. Mas é preciso garimpar as ofertas no site turismoweek.com.br.

A Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires/ Crédito: Felipe Mortara/Estadão

Três destinos aparecem com mais opções de desconto: Pernambuco, Argentina e a cidade de Kissimmee, na Flórida. São 28 empresas participantes, filiadas à Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), e mais de 100 roteiros disponíveis.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pesquisa pode ser feita por destino, faixa de preço, datas, tempo de duração ou por tipo de oferta. As promoções contemplam também o Viaja Mais Melhor Idade, programa voltado para maiores de 60 anos.