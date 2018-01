U2 em Berlim

Um festival de luzes e milhares de pessoas a postos no Portão de Brandemburgo. Tudo pronto para o show gratuito do U2 que começa daqui a pouco. A apresentação é um dos destaques da comemoração pelos 20 anos da Queda do Muro e será parcialmente transmitida durante o MTV Europe Music Awards.

Algumas músicas estão confirmadas: ‘Magnificent’, ‘Sunday Bloody Sunday’ e ‘Moment of Surrender’. Dez mil ingressos foram distribuídos online – e esgotaram em menos de três horas. Agora, uma multidão tenta furar o bloqueio e entrar na área reservada para quem tem os bilhetes.

Enfim, o que você também não faria para ver o U2 de graça no Portão de Brandemburgo?