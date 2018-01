Ucrânia: tá quente, tá frio

Para além dos jogadores de futebol do Brasil que se mudam para lá e as feministas de topless do Femen, o que você sabe sobre a Ucrânia? Já ouviu falar das praias da Península da Crimeia? Da efervescência cultural na capital Kiev? E do clima extremo, que pode fazer uma paisagem primaveril ficar completamente coberta de branco, como na segunda imagem?

Vista do Rio Dniepre a partir do templo Pecherska Lavra, no verão. Foto Renata Reps/Estadão

E o mesmo local, em ângulo similar, no inverno. Foto James Hill/NYT

Em visita àquele país da Europa oriental, descobrimos um povo bastante reservado, mas que recebe bem. Sabores únicos, como peixes secos vendidos inteiros como comida de rua. História de uma e´poca em que o mundo era partido em dois. E passeios de barco que podem durar até 15 horas. Tudo isso na nossa edição da semana, que circula amanhã, dia 22 de outubro.