UFC Rio: ainda há como ir

Bruna Tiussu

Já virou rotina: basta algumas horinhas para que a venda antecipada de ingressos daquele evento enfim realizado no Brasil se esgote. No caso das lutas da edição brasileira do UFC (Ultimate Fighting Championship), marcadas para 27 de agosto no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, duas foram suficientes. Para aqueles não tão ágeis na compra online, uma ideia é considerar os pacotes turísticos especialmente montados para o grande acontecimento.

A operadora 4BTS lançou o chamado UFC Rio Experience, composto de quatro opções de pacotes (que não incluem aéreo) para quem está disposto a investir um pouco mais, ver o brasileiro Anderson Silva e outros atletas em ação, além de ter a chance de aproveitar as belezas da Cidade Maravilhosa.

Pacotes levam para conferir a luta de Anderson Silva e outros atletas do UFC. Foto: Wilton Junior/AE

O mais simples, batizado de Peso Leve, inclui um ingresso na arquibancada central da arena, acomodação em apartamento duplo, transfer hotel-arena-hotel, kit com camisa, boné e programa oficial e um postcard autografado por atletas ou ex-atletas do UFC. O preço é de a partir de R$ 1.540 por pessoa.

Fãs mais exigentes – e com disposição para gastar mais – podem ter regalias como interação com campeões e até uma foto com o cinturão do UFC. O pacote mais caro disponível, o Peso Pesado, inclui, por a partir de R$ 5.525, ingresso no Octagon Premier, acomodação em apto duplo em hotel categoria luxo, transfers, kit oficial (camisa, boné, programa oficial, DVD, pôster UFC Rio e mochila), duas horas de interação (perguntas e respostas) com campeões e ex-campeões, outra meia hora com o presidente da entidade, Dana White, foto com o cinturão do UFC entre outras regalias a serem confirmadas.

Confira detalhes dos demais pacotes no hotsite oficial.