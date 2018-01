Um amigo gringo – virtual – para chamar de seu

Luana Assis, especial para o Estado

Falar alto no transporte público, andar devagar na calçada ou não esperar que os outros passageiros desembarquem do metrô antes de avançar porta adentro são atitudes que podem transformar você em um “puta babaca”. Em São Paulo? Também, mas o assunto aqui é Nova York. E quem avisa é o jornalista americano especializado em turismo Seth Kugel, que, a partir de hoje, você pode chamar de “amigo gringo”.

Conhecido por sua coluna The Frugal Traveler (ou viajante econômico) publicada no jornal The New York Times, dos Estados Unidos, o jornalista lança nesta terça-feira (14) o canal Amigo Gringo no Youtube.

A ideia da série de vídeos, que será publicada sempre às terças e sextas-feiras, é ajudar os brasileiros a se comportarem bem quando viajam a Nova York. A expressão “puta babaca”, segundo Seth, é uma brincadeira. “Nós, americanos, fazemos coisas babacas quando estamos no Brasil. Vamos à praia de sandália e meia, por exemplo”, diz. “Os vídeos dão dicas bem-humoradas para que os brasileiros entendam as diferenças de comportamento entre os dois países.”

Nos vídeos, o jornalista fala um português, idioma que aprendeu durante os dois anos em que morou em São Paulo, com forte sotaque, o que ajuda a dar clima. O primeiro episódio está no ar e fala sobre o metrô de Nova York – ensina a usar o Metrô Card e a não cometer o equívoco, comum entre brasileiros, de não conversar em voz alta achando que ninguém mais está entendendo. Gorjetas e o sinal de joinha, um clássico brasileiro que não faz sentido na Big Apple, serão abordados nos próximos episódios.

“Em vez de um puta babaca, pode virar um puta novaiorquino passando umas putas férias na melhor cidade do planeta”, diz o jornalista no vídeo de apresentação.