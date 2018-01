Um cruzeiro temático para chamar de seu

A temporada de cruzeiros no litoral brasileiro (e da América do Sul) começou em novembro. Mas o primeiro temático, o Tango e Milonga, da Costa, zarpa do Porto de Santos apenas em 22 de fevereiro. E, até abril, serão cerca de 20 opções de roteiros especiais. Confira:

Costa

Tango e Milonga

Navio: Costa Fascinosa

Data: 22 a 31 de janeiro

Itinerário: Santos, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Punta del Este e Porto Belo

Preço: desde US$ 1.049

Emoções em Alto Mar

Navio: Costa Favolosa

Data: 26 a 30 de janeiro

Itinerário: Santos, Ilhabela, Rio de Janeiro, Búzios, Ilhabela e Santos

Preço: esgotado em 2013. Para 2014, cabines já estão à venda a partir de US$ 1.290

Prata All’Italiana

Navio: Costa Fascinosa

Data: 18 a 27 de fevereiro

Itinerário: Santos, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Punta del Este e Porto Belo

Preço: desde US$ 939

Prata Gourmet

Navio: Costa Fascinosa

Data: 27 de fevereiro a 8 de março

Itinerário: Santos, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo, Santos e Rio de Janeiro

Preço: desde US$ 1.164,50

Bem-Estar

Navio: Costa Favolosa

Data: 2 a 9 de fevereiro

Itinerário: Santos, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilhabela, Imbituba, Santos e Rio de Janeiro

Preço: desde US$ 814,50

Dançando a Bordo

Navio: Costa Favolosa

Data: de 16 a 23 de fevereiro

Itinerário: Santos, Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis, Ilhabela, Porto Belo, Santos e Rio de Janeiro

Preço: desde US$ 1.079,00

Fitness

Navio: Costa Favolosa

Data: de 23 de fevereiro a 2 de março

Itinerário: Santos, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Ilhabela, Porto Belo, Santos e Rio de Janeiro

Preço: a partir de US$ 1.069,00

Royal Caribbean

Royal Dance

Navio: Splendour of the Seas

Data: 2 a 9 de fevereiro

Itinerário: Santos, Punta del Este, Montevidéu e Buenos Aires

Preço: desde R$ 1.358

Royal Life

Navio: Splendour of the Seas

Data: 23 a 29 de fevereiro

Itinerário: Santos, Cabo Frio, Salvador e Ilhéus

Preço: desde R$ 1.107

Mob

Navio: Splendour of the Seas

Data: 8 a 11 de março

Itinerário: ainda não definido

Preço: desde R$ 1.800 para mulher e R$ 2.400 para homem

Brasil Fashion Cruise

Navio: Splendour of the Seas

Data: 8 a 12 de abril

Itinerário: Santos, Búzios e Ilhabela

Preço: desde R$ 2.582,24

Pullmantur (reservas com a CVC)

Motorcycle Rock Cruise

Navio: Zenith

Data: 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Itinerário: Santos, Búzios e praia particular

Preço: desde R$ 1.460

MSC

Qualidade de Vida

Navio: MSC Magnifica

Data: 3 a 10 de fevereiro

Itinerário: Santos, Punta del Este, Buenos Aires e Montevidéu

Preço: desde US$ 1.049

É o Amor

Navio: MSC Magnifica

Data: 28 de fevereiro a 3 de março

Itinerário: Santos, Cabo Frio, Ilhabela e Santos

Preço: desde US$ 599

Baila Comigo

Navio: MSC Magnifica

Data: 3 a 10 de março

Itinerário: Santos, Punta del Este, Buenos Aires, Montevidéu e Santos.

Preço: desde US$ 979

Mar & Ação

Navio: MSC Fantasia

Data: 16 a 23 de fevereiro

Itinerário: Santos, Búzios, Salvador, Ilha Grande/Angra dos Reis e Santos

Preço: desde USD 1.069

Beleza Sem Fronteiras

Navio: MSC Fantasia

Data: 23 de fevereiro a 2 de março

Itinerário: Santos, Búzios, Salvador, Ilha Grande/Angra dos Reis e Santos

Preço: desde USD 999

Ibero

Movida Latina

Navio: Grand Mistral

Data: 24 de fevereiro a 3 de março

Itinerário: Santos, Angra, Ilhéus, Salvador, Búzios

Preço: desde US$ 468

Anos Dourados

Navio: Grand Mistral

Data: 1º a 9 de fevereiro

Itinerário: Santos, Buenos Aires e Punta del Este

Preço: desde US$ 513