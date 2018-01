Um drink no fundo do mar

Ainda no embalo da nossa última edição, que trouxe reportagens sobre todos os mares de Israel, lembrei-me do Red Sea Star, o primeiro bar submerso do mundo. Por incrível que pareça, ele está a 6 metros de profundidade, ali mesmo, no fundo do Mar Vermelho, na cidade israelense de Eilat.

Das suas 62 janelas de acrílico é possível ver corais e peixes em seu hábitat natural. Mas a decoração interna do bar também merece uma atenção. Uma quase perfeita continuação do fundo do mar, tem lustres que imitam água-vivas, mesas e cadeiras com o formato de animais marinhos. E tudo é super colorido.

O projeto é assinado pela designer israelense Ayala Serfaty, que diz ter se inspirado nas formas e cores de Salvador Dalí para decorar seu interior.