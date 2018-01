Um mês de Brasil em Paris

Fábio Vendrame

Um show com Ed Motta no dia 12 de abril vai abrir a exposição Brasil Sensacional no Jardin d’Acclimatation, em Paris. Promovido pela Embratur, o evento fica em cartaz até 11 de maio e tem como objetivo aproveitar a vitrine da Copa do Mundo para atrair mais turistas franceses para o País.

Além de shows musicais – um dos nomes prováveis é o de Daniela Mercury –, haverá também apresentações diárias de danças e ritmos brasileiros, com rodas de samba, frevo, bossa-nova e gafieira.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma exposição fotográfica vai contemplar os principais destinos turísticos brasileiros e a gastronomia estará representada por uma minichurrascaria a ser instalada dentro do parque e por um food truck ambulante em que os visitantes poderão provar feijoada.

Os visitantes serão recebidos pela instalação O Pórtico, de Macelo Jácome, e terão de atravessar um “caleidoscópio gigante” de 15 metros repleto de referências ao Brasil criado pela arquiteta Daniela Busarello. Também será exibida uma réplica fiel do 14 Bis, pilotado por Santos Dumont em Paris em 1906.

Mercado. Paralelamente, também no Jardin d’Acclimatation, ocorre no dia 15 de abril o evento Go to Brasil, encontro de representantes das cidades-sede onde a seleção francesa vai atuar na Copa – Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador – com operadores e agentes de turismo locais.

Criado em 1860, o Jardin d’Acclimatation fica no Bois de Boulogne (Bosque de Bolonha), um dos principais espaços verdes da capital francesa, e conta com uma série de possibilidades de entretenimento – de restaurantes a brinquedos – para todas as idades. A entrada custa 3 euros por pessoa.